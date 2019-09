Lo “Spiderman francese” colpisce ancora. Questa volta Alain Robert ha scalato lo Skyper Building di Francoforte, in Germania. Per conquistare i 154 metri d’altezza del grattacielo si è servito solo di un paio di scarpe da arrampicata e delle sue mani.

Grattacielo di 154 metri

Dopo la scalata, durata circa mezz’ora ha trovato la polizia ad attenderlo di fronte all’entrata del palazzo, ed è stato portato via dagli agenti. L’arrampicatore francese, 57 anni, non è nuovo a questo genere di imprese: lo scorso agosto ha scalato un grattacielo di Hong Kong per stendere sulla cima uno stendardo di pace, in sostegno ai manifestanti scesi in piazza per chiedere più democrazia. Nel caso del grattacielo di Francoforte sembra non esserci un significato che vada oltre l’impresa in sé. Robert ha scalato alcuni dei grattacieli più alti del pianeta, compreso il Burj Khalifa di Dubai, il più alto in assoluto, con i suoi 828 metri. Di solito lo “Spiderman francese” compie le sue scalate all’alba ed essendo privo di autorizzazioni, appena torna a terra viene puntualmente arrestato.