È morto Rob Garrison, interpretò Tommy in Karate Kid. Aveva 59 anni

È morto ieri, 27 settembre, Rob Garrison, attore americano famoso per aver interpretato Tommy nel celebre film Karate Kid. L’uomo aveva 59 anni ed era stato ricoverato in West Virginia e successivamente trasferito in Pennsylvania per gravi problemi a reni e fegato. È stata la stessa famiglia di Garrison a confermare la notizia inizialmente diffusa dal sito statunitense Tmz.

La carriera di Rob Garrison

Rob Garrison ha iniziato la sua carriera da attore negli anni ’70, ma è diventato famoso negli anni ’80 grazie al suo ruolo nel film "Per vincere domani – The Karate Kid" del regista John G. Avildsen, uscito nelle sale nel 1984. Il "Tommy" di quel film fu in grado di ottenere parti importanti anche in serie storiche come MacGyver e L’Ispettore Colombo. Recentemente, prima dei suoi problemi di salute, Garrison aveva preso parte alla serie Cobra Kai dove era tornato a interpretare proprio Tommy.