Un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter si è verificato in Pakistan, a nord di New Mirpur, nella provincia di Azad Kashmir alle 16.01 ora locale, le 13.01 in Italia. Il sisma è stato avvertito anche in aree della provincia del Punjab. Lo riporta l'Usgs, l'istituto geologico americano. "Ci sono segnalazioni di danni, c'è una donna morta e diverse persone sono rimaste ferite", ha detto il commissario del vice distretto di Mirpur, il commissario Raja Qaisar al canale televisivo Geo TV. Diversi utenti su Twitter hanno postato foto e video che mostrano strade franate e auto intrappolate.



Esercito al lavoro per le operazioni di salvataggio

Il portavoce delle forze armate pakistane Asif Ghafoor ha fatto sapere, in un tweet, che è in corso una "spedizione di truppe dell'esercito con aviazione e squadre di supporto medico". Funzionari locali per la gestione delle catastrofi hanno riferito ad Al Jazeera che stanno ancora raccogliendo notizie dal sito del terremoto. "Abbiamo notizie di crepe nelle strade", ha dichiarato il funzionario di gestione del disastro Ammar Raza Shaikh. Un funzionario di polizia locale ha detto "ci sono molti danni alle infrastrutture a Mirpur".