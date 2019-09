J. Michael Mendel, produttore de "I Simpson" e di "Rick and Morty", è scomparso all'età di 54 anni. Secondo quanto rivelato dalla moglie Juel Bestrop a Hollywood Reporter, sarebbe morto per cause naturali. In carriera, il produttore ha vinto quattro Emmy Awards come riconoscimento per le due produzioni di animazione.

Da I Simpson a Rick and Morty

Mendel ha lavorato per la prima volta in televisione come assistente di produzione quando era ancora uno studente alla Syracuse University. Successivamente ha collaborato con James L. Brooks al film "Big" del 1988, con Tom Hanks, e al varietà "The Tracey Ullman Show", nell'ambito del quale andava in onda la sitcom animata de "I Simpson". Mendel ha prodotto circa 207 episodi della serie tra il 1989 e il 1999, conquistando tre Emmy Awards per il suo lavoro. Dal 2013 ha prodotto per il canale Adult Swim la serie "Rick and Morty" (parodia animata del film "Ritorno al futuro") che gli è valsa il quarto Emmy.

L'addio sui social

Adult Swim ha voluto ricordare il produttore attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. Mendel, scrive il canale statunitense, "ha guidato e supportato una generazione di artisti, scrittori e creatori e la sua mancanza sarà avvertita da una comunità intera". Anche il co-creatore di "Rick and Morty", Justin Roiland, ha voluto commemorare il suo amico e collega su Twitter: "Non so cosa farò senza Mike al mio fianco".