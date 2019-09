New York, la polizia indaga su un furto di gioielli alla Trump Tower

La polizia di New York sta indagando su un furto di gioielli avvenuto all’interno della Trump Tower. I ladri si sono introdotti in due appartamenti portando via un bottino che ha un valore intorno ai 350mila dollari (circa 320mila euro). Nella torre, che si trova al numero 725 della Fifth Avenue, a Manhattan, nei prossimi quattro giorni alloggerà anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il Tycoon ha scelto l’edificio, che lui stesso ha inaugurato nel 1983, come residenza newyorkese in occasione dell’assemblea generale dell’Onu.

Tra i sospettati coloro che lavorano all’interno della torre

Secondo alcune fonti interrogate dal New York Post, i sospetti dei due furti condotti in due diversi appartamenti all’inizio di settembre sembrano cadere su qualcuno che lavora all'interno dell'edificio. In entrambe le case non sono stati riscontrati segni di infrazione e i ladri avrebbero preso di mira solo alcuni gioielli, lasciando al loro posto gli altri oggetti preziosi. La polizia ha già escluso la pista di eventuali frodi assicurative, e al momento gli investigatori stanno controllando chiunque abbia accesso al palazzo, inclusi gli addetti alle pulizie.