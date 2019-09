Almeno sette bambini sono morti nel crollo di una scuola a Nairobi, in Kenya, mentre più di dieci sono rimasti intrappolati sotto le macerie. Altri 57 studenti risultano feriti e sono stati trasportati in ospedale, come ha fatto sapere il portavoce del governo Cyrus Oguna. I soccorritori, intanto, continuano a scavare. Nell'area del crollo si sono radunati molti parenti in attesa di avere qualche notizia sui loro figli.

Il crollo della scuola costruita con legno e lamiere

Il crollo della 'Precious Talent Top School' si è verificato questa mattina, intorno alle 7.30 ora locale, poco prima dell'inizio delle lezioni, come riporta anche la Bbc. Ancora da chiarire perché l’edificio, composto per la maggior parte di legno e lamiere, sia collassato. Il direttore della scuola, Moses Ndirangu, punta però il dito contro i lavori in corso, poco distanti dalla struttura, su una tubatura per il sistema fognario. A suo dire, gli scavi avrebbero indebolito le fondamenta della scuola.