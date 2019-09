Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter è stata avvertita intorno alle 16.04 in Albania sulla costa settentrionale, nei pressi di Durazzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico, a un chilometro da Durazzo, a 10 km di profondità.

Crolli e feriti

La forte scossa è stata seguita da un'altra una decina di minuti dopo, di magnitudo 5.3, e poi da altre di assestamento. Il sisma è stata sentito in alcune diverse località del paese, provocando panico tra i cittadini che hanno abbandonato le abitazioni, riversandosi sulle strade. Secondo i media locali due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo. Tra gli edifici danneggiati, la facoltà di Geologia dell'Università di Tirana, dove è crollata una parte del tetto. In alcune zone di Durazzo manca al momento l'elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati.

Avvertito in Puglia

Il sisma è stato avvertito su tutta la costa adriatica pugliese. La Protezione civile regionale, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per il monitoraggio della situazione, ha effettuato le prime verifiche e, al momento, non risultano danni in Puglia.

Scosse anche in Montenegro

Anche in Montenegro si sono registrate un paio di scosse di terremoto, meno forti di quella di magnitudo 5.8 avvenuta nella vicina Albania, ma che sono state chiaramente avvertite lungo tutta la costa adriatica e nella capitale Podgorica.

