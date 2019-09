A Parigi sono tornate le proteste dei gilet gialli (CHI SONO). La polizia ha lanciato i primi lacrimogeni sugli Champs-Elysees per disperdere gruppi di manifestanti che volevano avvicinarsi alle zone vietate in questa giornata, sabato 21 settembre, in cui si svolge anche il corteo per il clima. La prefettura ha reso noto che per questo 45esimo appuntamento dei gilet gialli sono stati effettuati finora 65 fermi. La zona vietata ai cortei comprende tutti gli Champs-Elysees fino all'Eliseo da una parte e all'Assemblée Nationale sull'altra riva della Senna.

Il motto sui social: “Tutta la Francia a Parigi”

La città si è svegliata blindata come nei sabati di qualche mese fa, quando imperversavano i gilet gialli, il movimento di protesta nato nel novembre del 2018. Sono 7.500 i poliziotti e gendarmi schierati nella capitale francese. Gli appelli dei gilet gialli sui social network si sono moltiplicati, al motto di "tutta la Francia a Parigi". Alcuni attivisti "antagonisti" chiedono espressamente la convergenza dei cortei sul clima e sulla giustizia sociale. "È bene che la gente si esprima - ha detto ieri sera il presidente Emmanuel Macron - bisogna che questo possa avvenire in un clima di calma. Lancio un appello affinché tutto possa svolgersi con intelligenza, concordia e con calma, affinché i nostri giovani e meno giovani possano fare le loro visite e godersele”.

Città blindata

Oltre ai gilet gialli e il corteo per il clima, oggi sono state annunciate proteste contro la riforma delle pensioni mentre migliaia di persone si accalcheranno davanti a siti e monumenti simbolo di Parigi per la Giornata del Patrimonio, durante la quale saranno possibili visite guidate. Ma alcuni luoghi celebri, come l'Arco di Trionfo e il Grand e Petit Palais, resteranno chiusi al pubblico.