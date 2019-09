Centinaia di persone si sono radunate in piazza Tahrir, al Cairo, per protestare contro il governo del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Diversi manifestanti, riporta Al Jazeera, sono stati arrestati e la polizia egiziana ha usato più volte gas lacrimogeni per disperdere la folla. Sisi intanto è partito per New York, dove mercoledì prenderà la parola davanti all'Assemblea generale dell'Onu.

La piazza bloccata dalle forze di sicurezza

I manifestanti sono scesi in piazza dopo l’appello di un imprenditore egiziano, Mohamed Ali, che si trova in esilio in Europa e sui social ha accusato il presidente e diversi generali di corruzione. Secondo alcuni testimoni, le forze di sicurezza hanno bloccato tutte le vie di accesso alla piazza, simbolo della primavera araba egiziana e teatro nel 2011 delle manifestazioni che portarono alla destituzione del regime di Hosni Mubarak. "Il popolo vuole la caduta del regime", hanno gridato i manifestanti, mentre alcuni video non verificati diffusi sui social mostrano altre proteste in città come Alessandria, Suez, Mahallah e Damietta.