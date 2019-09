Francia, si affaccia e vede una pantera nera sul tetto di casa. VIDEO

Scena insolita e momenti di paura nella città di Armentière, nel nord della Francia, dove una pantera nera a passeggio indisturbata sui tetti di un palazzo è stata prelevata con successo da vigili del fuoco e agenti di polizia allertati dai residenti. Fotografie e video pubblicati sui social hanno documentato quanto accaduto nella località a pochi chilometri da Lille, dove la presenza del felino non è stata ancora spiegata dalle autorità locali.

Il recupero del felino

L'operazione è scattata poco dopo una chiamata di un residente, mercoledì alle ore 18.32, che ai vigili del fuoco ha segnalato la presenza di un grande felino sulla grondaia del tetto di una palazzina in mattoncini di tre piani. Arrivati sul posto, il servizio regionale di soccorso ha identificato l’animale come una pantera, monitorando i suoi spostamenti.

La polizia ha allestito un perimetro di sicurezza per evitare che la pantera potesse saltare o scappare. Il felino è stato neutralizzato da un vigile del fuoco veterinario con frecce anestetizzanti lanciate da un fucile ipodermico, mentre si apprestava a penetrare in un appartamento. Messa in gabbia la pantera è stata affidata alla Lega di protezione degli animali (Lpa), ma la sua insolita presenza in centro città non è stata ancora spiegata da fonti ufficiali.