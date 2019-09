Poteva finire in tragedia l’esplosione avvenuta lo scorso 18 settembre in una fabbrica chimica nella periferia di Istanbul, nel distretto di Tuzla (Turchia). In seguito a un incendio scoppiato nell’azienda, un serbatoio di metallo è schizzato pericolosamente in aria lasciando dietro di sé una grossa colonna di fumo. Nel ricadere a terra, si è schiantato contro alcune auto parcheggiate: il bilancio è di due pompieri feriti, che erano impegnati a spegnere le fiamme. Le autorità hanno dichiarato che ci sono anche sette persone intossicate. Non risultano vittime. Le immagini dell'incidente sono state diffuse dalla tv turca Haber Global. Uragano Humberto, raffiche a 200km/h sulle Bermuda. IL VIDEO