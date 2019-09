La Guardia costiera italiana ha soccorso un barchino con a bordo 90 migranti, in acque di responsabilità di Malta, nella notte tra il 16 e il 17 settembre. Il salvataggio è avvenuto su richiesta delle autorità maltesi e successivamente la Guardia costiera ha chiesto proprio a La Valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate, ma la risposta è stata negativa (LO SPECIALE MIGRANTI).

Guardia costiera fa rotta verso acque territoriali maltesi

Dopo che Malta non ha acconsentito ad inviare un suo pattugliatore, le unità della Guardia costiera con a bordo i migranti salvati hanno fatto comunque rotta verso le acque di La Valletta, in attesa di ricevere istruzioni da parte dell'autorità Sar maltese coordinatrice del soccorso e "in attesa di definizione del luogo di sbarco".

Ocean Viking soccorre 48 migranti. Alarm Phone: 8 corpi recuperati a largo di Sfax

Intanto proseguono gli interventi nel Mediterraneo, con la nave Ocean Viking - di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere - che ha soccorso 48 migranti su una barca in difficoltà a 53 miglia dalle coste libiche. Fra loro ci sono donne, bambini piccoli e un neonato. Inoltre Alarm Phone, su Twitter, ha fatto sapere che le autorità tunisine hanno recuperato otto corpi al largo di Sfax, città sempre in territorio tunisino ma a metà strada con la capitale libica tunisi. Alarm Phone, nel dare la notizia, cita fonti tunisine e non precisa se si tratti di alcune persone che erano a bordo di un peschereccio affondato al largo delle coste tunisine di El Aouabed. "Si temono altri morti - scrive ancora Alarm Phone - Guardia costiera e pescatori locali sono ancora impegnati nelle ricerche".