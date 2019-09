Kate Middleton sarebbe di nuovo incinta e potrebbe presto annunciare l’arrivo del quarto figlio con il principe William. Alcuni tabloid britannici, tra cui il Daily Express, sono sicuri che la duchessa di Cambridge abbia lasciato alcuni indizi che confermerebbero la sua gravidanza (LA FOTOSTORY DI KATE).

Il cambio di acconciatura

Il primo indizio è il cambio di acconciatura: ogni volta che Kate ha modificato il suo look, dopo poco tempo è arrivato l’annuncio di un figlio in arrivo. Il cambio di pettinatura stavolta è arrivato il primo giorno di scuola dei due figli più grandi, George e Charlotte, all’inizio del mese. Nelle foto i capelli di Kate sono più chiari e sono leggermente più corti. Sarebbe, come nei casi precedenti, una mossa per sviare l’attenzione dalla pancia in crescita per via della gravidanza.

Appuntamenti in agenda cancellati

Un altro segnale sarebbe la chiusura dell’agenda della duchessa di Cambridge, ha spiegato sul Daily Express l'esperta di faccende reali, Aranzazu Santos López. Kate potrebbe aver quindi liberato l’agenda dai prossimi appuntamenti, anche perché nelle altre gravidanze Kate ha sofferto di forti nausee mattutine.

Charlotte lo avrebbe annunciato a scuola

Potrebbe essere stata invece la secondogenita di Kate e William, Charlotte, ad aver fornito l’indizio più pesante, che rivelerebbe anche il sesso del quarto figlio della coppia: un “royal insider” avrebbe riferito al settimanale australiano New Idea che la principessina, 4 anni, avrebbe detto a scuola che la sua mamma “avrà un'altra bambina”. Per Charlotte arriverebbe quindi una sorellina ad aggiungersi ai fratellini George e Louis.