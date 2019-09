Aveva recitato in alcune puntate di serie cult come Beverly Hills 90210, ER, Criminal Minds e NCIS ma anche in colossal come Jurassic Park - Il mondo perduto, anche se era noto in particolare al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Gabriel nella serie: l'attore Brian Turk, 49 anni, è morto lo scorso venerdì 13 settembre, stroncato da un tumore al cervello.

La malattia, la famiglia e la carriera

La malattia gli era stata diagnosticata poco più di un anno fa. Turk lascia la moglie e un figlio di otto anni. L'attore, famoso soprattutto per il ruolo nella serie Carnivale, ideata da Daniel Knauf e prodotta dalla HBO, è apparso anche in alcuni episodi di General Hospital, Animal Kingdom, mentre al cinema ha recitato in film come American Pie 2, Crocodile Dundee a Los Angeles, A.I. Intelligenza Artificiale.