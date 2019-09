Inghilterra, rubato il "water d’oro" di Maurizio Cattelan

È stato rubato a Blenheim Palace, antica residenza nell'Oxfordshire, il "water d'oro": la scultura d’oro massiccio di Maurizio Cattelan. L’episodio è accaduto nella notte tra ieri e oggi, 14 settembre. Secondo quanto riferisce la Bbc, una banda si è introdotta nell’edificio portando via l'opera dell’artista concettuale padovano: una toilette d'oro massiccio a 18 carati, dal titolo "America", che era stata installata nel palazzo a beneficio di turisti e visitatori, che potevano anche utilizzarla in quanto funzionante.

Provocati danni e una grossa perdita d’acqua

Proprio per via del peso della scultura, che era stata provocatoriamente offerta in prestito a Donald Trump negli anni scorsi, il furto del "water d'oro" ha provocato "danni significativi e una grossa perdita d'acqua", così come ha spiegato la polizia. Le forze dell’ordine inglesi hanno aggiunto di aver arrestato un uomo di 66 anni, senza però ritrovare l'opera.

Dove si trovava il "water d'oro"

La dimora scelta per l'insolita esposizione di Cattelan è un edificio signorile del XVIII secolo, luogo di nascita di Winston Churchill e patrimonio dell'umanità. Casualmente, appena un mese fa Edward Spencer Churchill, fratellastro dell'attuale Duca di Marlborough, aveva dichiarato di sentirsi tranquillo per la sicurezza dell'opera, affermando: "Non sarà la cosa più facile da rubare". La scultura era stata esposta per la prima volta al Guggenheim di New York nel 2016, ma aveva fatto nuovamente parlare di sé successivamente. Donald Trump, infatti, aveva chiesto in prestito al museo un dipinto di Van Gogh, ma la curatrice Nancy Spector aveva offerto l'opera di Cattelan. Senza ricevere alcuna risposta dalla Casa Bianca. Secondo il museo, il wc d'oro richiamava gli eccessi delle residenze private del tycoon, anche se Cattelan non ha mai voluto dare un'interpretazione al suo lavoro, peraltro concepito prima della candidatura di Trump alla Casa Bianca.