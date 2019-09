Grande festa in Cina. Eventi di ogni genere si svolgono in tutto il paese per celebrare il Festival di metà autunno che, per il calendario cinese, cade il quindicesimo giorno dell’ottava luna.

La danza del drago di fuoco

A Hong Kong più di 300 persone hanno danzato al suono di tamburi e gong formando un drago di fuoco di 67 metri. Sul corpo del drago sono stati inseriti 12 mila bastoncini di incenso che sono stati accesi tutti contemporaneamente. La danza del drago di fuoco è nata oltre un secolo fa e appartiene al patrimonio storico e culturale cinese. Il più giovane tra i ballerini ha 16 anni e il più anziano 80.

La camminata sui carboni ardenti

A Pan'an, nella Cina orientale, si esibiscono invece i Lianhuo: capaci di camminare a piedi nudi sui carboni ardenti. A Wanzai, città antica nell’est della Cina, si ammirano lanterne colorate e giochi di fuoco. Nel villaggio di Chengkan gli abitanti esprimono la loro creatività componendo enormi quadri fatti con peperoncini, fagioli, mais. Il Festival di metà autunno è un’occasione per rinnovare le tradizioni locali, per riunire le famiglie, per pregare per la buona sorte.