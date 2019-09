"Non importa, penso che una grande bandiera bianca dica tutto". Banksy torna a criticare la Brexit, questa volta con un'opera incompiuta. L'artista ha infatti postato su Instagram un'immagine che raffigura il modo in cui avrebbe trasformato il suo celebre murale di Dover, in cui un operaio è impegnato a rimuovere una delle stelle dalla bandiera europea. L'idea dell'artista non può essere però portata a compimento, perché alla fine di agosto qualcuno ha passato una mano di bianco sull'opera.

Il murale di Dover

Nel 2017 il murale aveva trasformato un edificio in una grande bandiera europea: fondo azzurro, stelle gialle disposte in cerchio e un operaio in cima a una scala, con in mano uno scalpello, che crepa l'intonaco. Immagine chiara, per protestare contro la Brexit, in un luogo non casuale: l'opera si trova infatti a Dover, territorio "di confine", che si affaccia sul Canale della Manica, la striscia di mare che separa Francia e Gran Bretagna.

Il Regno Unito alza bandiera bianca



Nel post di Instagram, Banksy mostra come sarebbe diventato il murale: l'operaio sarebbe rimasto issato sulla scala, assieme alla stella inglese. Il resto della bandiera si sarebbe invece trasformato in macerie, finite ai piedi dell'edificio. L'artista avrebbe voluto apportare le modifiche il 31 ottobre, termine ultimo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Non è stato possibile: "Avevo progettato di fare questo nel giorno della Brexit", spiega Banksy nel messaggio che accompagna l'immagine del progetto. "Stavo per cambiare il murale di Dover, ma pare che ci abbiano dipinto sopra". L'artista è però convinto che il messaggio non cambi. Anzi, se possibile si rafforza: "Non vi preoccupate. Penso che una grossa bandiera bianca descriva molto bene la Brexit".