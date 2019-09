Un primo giorno di scuola che Makai non dimenticherà facilmente. Ha 3 anni, ma ha già visto uno degli uragani più devastanti della storia e ieri è tornato sano e salvo a scuola. È successo a Pembroke Pines in Florida e il momento è sembrato ai genitori così toccante da spingerli a postarlo su Instagram. "Appena è entrato lo hanno abbracciato e sostenuto," ha detto la madre Tekara Capron alla CNN. "Mi ha proprio commosso. È quello di cui avevamo bisogno in questo momento". Nel video si vedono i compagni e le compagne di Makai riempirlo di abbracci. Si sente dire “We missed you” mentre il piccolo si lascia andare a un pianto liberatorio.

I giorni di terrore alle Bahamas

Capron ha detto alla CNN che cerca di tornare alle Bahamas, dove è cresciuta, ogni anno e che questa volta è stata colta di sorpresa da Dorian che invece di dirigersi verso la Florida come previsto, si è scatenato sull’isola di Grand Bahama. La casa dove stavano in quei giorni non esiste più. L’uragano Dorian si è lasciato dietro una scia di distruzione in tutto l’arcipelago uccidendo almeno 50 persone e lasciando 70mila persone senza un tetto. Tornata sana e salva in Florida con la sua famiglia e il piccolo Makai ha detto: "Ho già visto altri uragani, ma questo è stato orribile".