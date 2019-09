Al Qaeda torna a minacciare gli Usa e l'Occidente. In occasione dell'anniversario dell'attacco all'America dell'11 settembre 2001, Ayman al Zawahiri, riappare in un video dal titolo "E loro continueranno a combattervi", attraverso il quale esorta i terroristi a lanciare attacchi contro interessi americani, francesi, britannici e di altri Paesi. Lo riferisce Rita Katz di Site, sito di monitoraggio sul terrorismo internazionale.

Continueremo a combarrere gli Usa

Il discorso di Zawahiri, afferma Katz in un tweet, "dimostra ancora una volta come al Qaeda sfrutti la questione Israele-Palestina per i propri obiettivi, spiegando che gli aggressori di qualsiasi luogo possono motivare le loro azioni con i 'crimini in Palestina e in tutte queste terre musulmane'". Nel video non sono indicate date che possano chiarire a quando risale la registrazione, tranne un riferimento alla decisione di Trump di riconoscere le alture del Golan come parte di Israele, nel marzo scorso.