Un giorno la natura potrebbe essere ammirata solo in aree dedicate, come in uno zoo o in un museo. È il messaggio che vuole lanciare l’artista svizzero Klaus Littmann, che ha ricreato una foresta in uno stadio di calcio.

La foresta si può visitare fino al 27 ottobre

La foresta è formata da 300 alberi e lo stadio ha una capacità di 30.000 persone. La città che lo ospita è Klagenfurt, nel sud dell'Austria, al confine con l’Italia e la Slovenia.Chi vuole potrà visitare l'installazione fino al 27 ottobre.