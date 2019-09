In Sudafrica apre il primo ristorante che serve solo insetti. VIDEO

È nato il primo ristorante in Sudafrica che serve solo pasti a base di insetti. Si chiama "The Insect Experience" e si trova in uno dei quartieri più alla moda di Cape Town. L'dea è venuta allo Chef Mario Barnard dopo un viaggio in Thailandia, dove ha assaggiato gli scorpioni grigliati.

I clienti: "Non sembra di mangiare insetti"

"Gli insetti - spiega Barnard - prendono il gusto di quello che mangiano, seguono quindi una dieta particolare e per questo abbiamo persone che si occupano in modo specifico di allevarli e nutrirli". I clienti sono soddisfatti: "Non sembra di mangiare insetti, sanno di patate e ceci con un leggero retrogusto di nocciola e spezie". Le specialità del ristorante sono le polpette, le larve di mopane essicate, i ravioli fatti con la farina di insetti, termiti e grilli fritti.

La FAO promuove la dieta a base di insetti

La FAO, l'organizzazione dell'ONU per il cibo e l'agricoltura, sostiene che gli insetti emettono meno gas serra e ammoniaca dei bovini e dei maiali e richiedono meno terra e acqua, inoltre esistono più di 1900 specie commestibili di insetti.Gli scienziati stanno facendo una grande campagna per promuovere il cibo a base di insetti, in quanto più sostenibile, più economico e ricco di proteine, fibre e minerali.