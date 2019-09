Perderanno un po’ di peso, finché non impareranno a procurarsi il cibo da sole. Sono sessanta esemplari di Chelonoidis Denticulata, la specie più grande del Sud America e anche una delle più a rischio estinzione. Vengono dalla regione del Mato Grosso e sono state trasferite nel parco nazionale di Tijuca, alla periferia di Rio de Janeiro, dove saranno al riparo dal bracconaggio.

Una specie in costante pericolo

Molte di queste testuggini dalle zampe gialle sono state vendute da giovanissime e hanno quindi vissuto in cattività. Le guardie zoologiche della città carioca stanno installando dei radiotrasmettitori sui loro gusci per monitorarle in giro per i circa 40 chilometri quadrati del parco. Per sei mesi saranno nutrite dall’uomo. Vogliamo vedere se le differenze nel comportamento individuale influenzano le chance di sopravvivenza nella natura. Per esempio se un animale più aggressivo e uno più curioso hanno le stesse possibilità” dice lo zoologo Robin Le Balle. Un animale sfortunato che spesso viene acquistato come animale da compagnia o decorativo per poi essere abbandonato quando troppo cresciuto. "Le testuggini e le tartarughe in generale, abbondavano un po’ovunque nei secoli scorsi ma si sono poi estinte in molte regioni perché è molto facile catturarle," dice Fernando Fernandez, il biologo che ha dato inizio al programma di salvataggio che fa parte del progetto "Refauna".