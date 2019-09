Blanca Fernandez Ochoa, l'ex sciatrice ritrovata morta in Spagna

Blanca Fernandez Ochoa, l'ex slalomista campionessa olimpica, scomparsa 12 giorni fa, è stata ritrovata senza vita nella zona de La Peñota, a nord di Madrid. Da quattro giorni erano in corso imponenti ricerche della donna, con centinaia di uomini coinvolti e il sostegno di tre droni e un elicottero. La certezza che si trattasse della Ochoa è arrivata quando una delle sorelle dell’ex sciatrice si è recata sul posto per il riconoscimento.

La sparizione e il ritrovamento del corpo

A quanto scrive El Pais, citando fonti vicine agli investigatori, la donna, 56 anni e madre di due bambini, presenta un forte colpo alla testa, si parla di una probabile caduta. Secondo fonti di polizia, come riporta El Mundo, la campionessa sarebbe morta 7-10 giorni fa. Blanca Fernández Ochoa ha conquistato fra l'altro una medaglia di bronzo Olimpica nel '92 ad Albertville nello slalom. Prima di sparire, la Ochoa aveva detto alla figlia, Olivia Fresneda, che sarebbe andata a fare alcune escursioni, lasciando però il cellulare casa. Un’abitudine, secondo i familiari. La notizia arriva a 12 giorni dalla sua scomparsa nel parco regionale della Cuenca Alta del Manzanares, dopo 4 giorni di ricerche che hanno coinvolto circa 350 uomini fra Polizia, Guardia Civile e volontari attraverso una superfice di 3500 ettari. In corso l'indagine per determinare le cause del decesso. A ritrovare il corpo è stato un poliziotto fuori servizio che ha affermato di aver visto la Ochoa sulla strada per la Peñota. Il Pico de la Peñota si trova a due ore dal luogo dove era stata ritrovata l'auto della Ochoa.