Questa volta non si tratta di un quadro o di un murales. Il 14 settembre, nel Regno Unito, andrà all'asta un camion ricoperto di graffiti, opera di Banksy. Si tratta del più grande lavoro mai realizzato dall'artista di Bristol. A metterlo all'asta sarà Bonhams, durante il Goodwood Revival sale.

"Provocatore senza eguali"

Come riporta il Guardian non si tratta di un'opera recente, bensì di un lavoro realizzato nel 2000, quando era ancora fuori dai riflettori della scena artistica. Il prezzo stimato per l'opera giovanile, realizzata su un camion Volvo FL6 si attesta intorno al milione e mezzo di sterline, pari a circa 1.644.000 euro. Secondo Ralph Taylor, capo della sezione dopoguerra e arte contemporanea, l'opera "porta tutti i tratti distintivi di questo provocatore senza eguali".

La genesi dell'opera

Banksy si trovava in un party all'aperto in Spagna, per celebrare l'arrivo degli anni Duemila, quando Mojo - cofondatore del Turbozone International Circus - gli si presentò con questo camion. Iniziò a decorarlo durante la festa, andando avanti a lavorarci per quindici giorni. L'opera ha preso il nome di "Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge)". Contiene elementi rappresentativi dei temi anarchici: soldati che scappano da un cannone, un uomo che sfascia lo schermo di una tv, scimmie volanti. Secondo Taylor il messaggio dell'opera è: "Siamo noi contro di loro e vinceremo".

Gli elementi dell'opera

L'opera nacque in un momento chiave della carriera di Banksy e in un momento storico in cui i "graffitari" erano considerati una minaccia sociale. Aveva iniziato a lavorare in studio, in strada, procurandosi da solo lo spazio per esibire il suo talento. Alcuni elementi rappresentati sul camion torneranno in altre opere dell'artista, come ad esempio le scimmie. Il suo humor nero si percepisce dai pannelli dipinti.

Il mercato di Banksy

In attesa di conoscere il valore che raggiungerà il camion, Taylor sottolinea come le opere di Banksy siano un solido investimento globale. Finora il record raggiunto per una sua opera è stato di 1,9 milioni di dollari. Si è trattato di "un'invasione" di un quadro di Damien Hirst in cui Banksy ha dipinto una cameriera che faceva le pulizie. L'opera diede il via a una serie di speculazioni sull'identità dell'artista, che molti al tempo fecero coincidere con Hirst. L'opera "Girl With Baloon" è quella che ha destato più scalpore.: dopo aver battuto la vendita per 1,04 milioni di sterline, il quadro ha iniziato ad autodistruggersi, trasformandosi in "Love is in the Bin".