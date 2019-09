Lei è l'ex moglie di uno degli uomini più ricchi di Germania. Lui un ex profugo afgano. Si sono innamorati, hanno un figlio e stanno per trasferirsi nella loro nuova casa. La loro storia è stata raccontata da Bild. Galeotta è stata una riparazione a domicilio: lì è scoccata la scintilla tra la 47enne Katja Albrecht e il tecnico informatico 31enne Tareq.

L'incontro per un guaio informatico

Le loro storie sono molto diverse. Katja Albrecht è l'ex moglie di Theo Albrecht Jr, fondatore dei discount Aldi. Il sessantanovenne ha un patrimonio di circa 15,7 miliardi di euro. La vita dorata non ha trattenuto Katja. Tareq è fuggito dai talebani assieme alla sua famiglia, nel 1996. È arrivato in Germania, si è diplomato e ha iniziato a lavorare come tecnico informatico. Nel 2014, proprio i guai informatici di casa Albrecht portano all'incontro. Scocca la scintilla e, un anno e mezzo dopo, Katja lascia il marito. “Era annoiata dalla sua vita”, tra guardie del corpo e appuntamenti ufficiali, hanno raccontato alcuni confidenti a Bild. Quel tecnico informatico, giovane e disinvolto, ha catturato l'attenzione e il cuore della miliardaria.

Una nuova villa per la famiglia

La coppia ha già un figlio, ritratto dalla Bild in abiti tradizionali afgani. La sua educazione non starebbe infatti tralasciando il passato di Tareq, come conferma il fatto che nella nuova casa si trasferiranno anche i suoi genitori. La coppia sta mettendo su una villa a Meerbusch, vicino Dusseldorf. Il portafogli è pieno, visto che dopo la separazione il miliardario Theo continua a sostenere economicamente l'ex moglie.