Avanza l’estrema destra in Germania. In Brandeburgo, vincono i socialdemocratici della Spd che staccano l'Afs di poco meno di tre punto. Secondo le prime proiezioni della Sassonia, invece, i populisti di destra dell’Afd avrebbero rispettivamente il 27,8% e il 23,7%. In Sassonia sarebbero in testa i cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel, in calo di 6,9 punti ma comunque primo partito con il 32,5% dei voti.

Vittoria confermata per Spd in Brandeburgo

Si conferma la vittoria della Spd, che stacca l'ultradestra dell'Afd di poco meno di tre punti. Al termine dello scrutinio effettuato in tutte le circoscrizioni elettorali, i socialdemocratici guidati dal governatore Dietmar Woidke agguantano il 26,2% dei consensi, mentre Alternative fuer Deutschland si ferma al 23,5%. Stando alle cifre definitive, la Cdu cala al 15,6%, i Verdi mettono a segno un risultato del 10,8%, la Linke non supera il 10,7%, mentre con il 5% i Freie Waehler (liberi elettori) riescono nell'intento di entrare nel Landtag, contrariamente ai liberali dell'Fdp, fermi al 4,1%.

Le proiezioni in Sassonia

Cdu al 32,5% (-6,9 punti), Afd al 27,8 (+18,1), Spd al 7,8% (-4,6) e Verdi all'8,4% (+2,7%): sono queste le proiezioni delle ore 20 pubblicate dal sito del primo canale pubblico Ard per le elezioni regionali in Sassonia confermando le stime degli exit poll. Agli ex-comunisti della Linke (Sinistra) viene attribuito un 10,1% in calo di 8,8 punti.

I seggi hanno chiuso alle 18

I seggi hanno chiuso alle 18. In Brandeburgo, il Land che circonda Berlino, sono stati chiamati al voto circa 2,1 milioni di elettori. In Sassonia gli elettori erano invece 3,3 milioni di elettori.

Data ultima modifica 01 settembre 2019 ore 21:01