Il 30 e il 31 agosto il cielo di Berlino si illumina con un mare di fuochi d'artificio. Allo stadio olimpico della capitale della Germania si tiene il Pyronale 2019, la competizione internazionale di giochi pirotecnici. Durante il "Best of Six", si sfidano i vincitori degli ultimi sei anni.

La competizione

Le regole della gara prevedono che sei team internazionali competano con una coreografia di 15 minuti, composta da una parte obbligatoria di 5 minuti con musiche e colori prestabiliti e una in stile libero di dieci minuti. La giuria è formata da professionisti del settore dei fuochi d'artificio e da alcune celebrità. In entrambi i giorni il pubblico ha la possibilità di votare per la sua squadra del cuore e il voto va a incidere sulla classifica generale della giuria.