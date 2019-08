È rimasto incastrato alle porte e il treno è partito. È successo in India, nella stazione ferroviaria di Hyderabad, a un passeggero che è stato trascinato sulla piattaforma per le partenze e gli arrivi: come mostrano le immagini rilanciate da Storyful, è stato messo in salvo grazie all’aiuto di un poliziotto.

Era caduto mentre scendeva

I media indiani hanno spiegato che il passeggero, 45 anni, è caduto mentre cercava di scendere dal treno arrivato in stazione. Come mostrano i filmati di sicurezza della stazione, un poliziotto è riuscito a mettere velocemente in salvo il passeggero. Il ministero indiano delle Ferrovie ha fatto sapere che si tratta di Vikul Kumar, un agente della polizia ferroviaria.