Due bambini sono morti e almeno 10 persone sono rimaste ferite dopo che un uomo, a bordo di un veicolo della polizia rubato, si è schiantato contro alcune auto parcheggiate fuori dalla Metro Library di Dayton, in Ohio. L’episodio è avvenuto ieri sera.

Tra i feriti 7 bambini

Come riporta il sito della Cbs, tra i feriti, che sono stati ricoverati in ospedale, ci sono almeno 7 bambini: tre di loro si trovano in condizioni critiche, secondo quanto ha riferito il maggiore della polizia di Dayton Eric Henderson in una conferenza stampa.

L’aggressione con un coltello e il tentativo di fuga

La vicenda - secondo Euronews - ha avuto inizio quando alla polizia è stata segnalata un’aggressione con un coltello, intorno alle 19 e 30 circa. A quanto sembra, il sospetto autore della pugnalata sarebbe poi fuggito a bordo di un pickup che si è però schiantato contro un albero nel sobborgo confinante. Mentre la polizia di Riverside, arrivata sul luogo dell’incidente, stava cercando il sospettato, l’uomo è saltato su un veicolo della polizia, ha inserito la retromarcia ed è scappato.

Cosa si vede nel filmato

Nel filmato pubblicato da Storyful si vede un ufficiale della polizia che interagisce con l’uomo appena salito sulla volante delle forze dell’ordine, nel tentativo di invitarlo a scendere. Poco dopo, ecco la retromarcia e la fuga, che si è conclusa in modo drammatico davanti alla Metro Library. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ed è stato preso in custodia dalla polizia.