Era stata arrestata già almeno 24 volte Angelina Barini, la prostituta 41enne arrestata a New York per la morte di Andrea Zamperoni, 33 anni, lo chef di Cipriani Dolci, originario della provincia di Lodi. La donna per il momento resta in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione. Lo ha stabilito il magistrato federale che si sta occupando del caso e che ha accusato Barini di cospirazione per distribuzione e possesso per spaccio di una o più sostanze contenenti fentanyl, potente analgesico oppioide sintetico.

I precedenti penali della donna

Vestita con tuta e scarpe da ginnastica, la donna è comparsa in tribunale. L'avvocato che le è stato assegnato, Mildred Whalen, non ha ancora determinato con esattezza di che nazionalità sia. Lei ha dichiarato alla polizia di essere una prostituta e di aver dato a Zamperoni ecstasy liquida dopo che lui l'aveva pagata per sesso. Secondo la polizia, Barini ha numerosi precedenti penali per il possesso di oggetti rubati o di droghe illegali. L'arresto più recente risale al 19 dicembre quando, riporta il New York Times, la donna è stata fermata per taccheggio.

La morte di Andrea Zamperoni

Andrea Zamperoni, da anni chef di Cipriani, prima a Londra e poi a New York, era scomparso nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Il corpo del 33enne lodigiano era stato trovato due giorni dopo all'interno dell'ostello Kamway Lodge, nel Queens, luogo noto per droga e prostituzione. Anche la procura di Lodi con l'apertura di un'inchiesta conoscitiva, indaga sulla morte del cuoco. In Italia si svolgeranno inoltre i funerali.