Prosegue l'allerta per un'epidemia di listeriosi in Spagna: una donna di 74 anni contagiata da listeria (COS'È) è morta nella giornata del 27 agosto all'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia. A darne notizia è l'assessorato della Salute e delle famiglie della Giunta dell'Andalusia in una nota. Secondo quanto riferito, la donna aveva patologie precedenti. Si tratta dunque del secondo decesso accertato per l'epidemia di listeriosi causata del polpettone avariato prodotto dall'azienda Magrudis SL, la fabbrica proprietaria del marchio Mechá. Lo stesso assessorato della Salute, secondo quanto riporta El País, sta inoltre indagando su altri due casi sospetti: il primo è quello di un uomo, affetto già da cancro terminale al pancreas, e infettato dal batterio che però potrebbe non essere lo stesso che ha ucciso le altre due persone. Il secondo è un presunto caso di aborto causato proprio dalla listeria. È possibile, infatti, che la madre avesse mangiato carne infetta e che il contagio abbia provocato il distaccamento della placenta.

La prima vittima e l’emergenza in Spagna

Lo scorso 22 agosto la Spagna ha dichiarato l'emergenza mondiale per l'epidemia di listeriosi. La prima vittima accertata è infatti del 20 agosto, quando un’anziana di 90 anni è deceduta proprio a Siviglia all’ospedale Virgen del Rocio. La donna era stata ricoverata cinque giorni prima. Da lì, sono stati circa 200 i cittadini contagiati. E anche se la distribuzione di carne contaminata con il batterio della listeria è rimasta "limitata al territorio spagnolo", come ha sottolineato una portavoce della Commissione europea, Anca Paduraru, non è escluso che il batterio si sia diffuso anche fuori dai confini iberici.

Possibile primo caso fuori dalla Spagna

Nel Regno Unito potrebbe essersi registrato il primo caso dell'epidemia fuori dalla Spagna. A confermarlo, secondo quanto afferma El Pais, è il ministero della Salute. Il paziente sarebbe un cittadino britannico che potrebbe essersi infettato nel punto focale dell'epidemia, in Andalusia, prima di recarsi in Francia, dove gli è stata diagnosticata la listeriosi e ha trascorso diversi giorni in ospedale, per poi tornare nel suo Paese d'origine, il Regno Unito.