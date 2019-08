Amazzonia, dazi e Brexit. Sono tanti i temi caldi sul tavolo del G7 di Biarritz (FOTO), con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha nuovamente minacciato di imporre tariffe sui vini francesi in risposta alla digital tax sulle grandi aziende tecnologiche americane approvata da Parigi. Una tensione, questa, stemperata poi dall'incontro privato che lo stesso Trump e Macron hanno avuto nella serata di sabato. Oggi anche l'incontro tra Donald Tusk e Boris Johnson, che chiede all'Ue di eliminare il backstop sull'Irlanda per evitare un divorzio segnato da un no deal. (I LEADER MONDIALI COME GLI AVENGERS: IL VIDEO PARODIA)

La ricetta economica di Trump

Ed è stato lo stesso presidente americano a sottolineare un rasserenamento nei rapporti con Macron: “Il pranzo che ho avuto con Emmanuel è stato finora il miglior incontro avuto. Allo stesso modo l'incontro serale con i leader del mondo è andato molto bene. Si stanno facendo progressi!", ha spiegato su Twitter. "La Francia e il presidente Emmanuel Macron hanno fatto un vero grande lavoro finora con un G7 molto importante”, ha aggiunto Trump, sottolineando poi che “la nostra grande economia è il discorso di tutti"”: il tycoon, al G7, vuole promuovere la crescita economica basata sulla sua ricetta di taglio delle tasse e deregulation.

La tensione sui dazi

Qualche ora prima, la minaccia di dazi sui vini francesi aveva portato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ad avvertire "Proteggerò il vino francese con sincera determinazione, se gli Stati Uniti imporranno delle tasse, l'Ue risponderà sullo stesso piano". Poco dopo, lo stesso Macron aveva rincarato la dose affermando che "le tensioni commerciali sono negative per tutti".

Kudlow: in agenda G7 nulla su crescita, commercio e occupazione

Intanto, sul Wall Street Journal il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, aveva accusato la Francia di aver “deciso di abbandonare il comunicato finale basato sul consenso e le proposte concrete" e di volere che “il G7 stia zitto su queste questioni economiche fondamentali". Kudlow aveva osservato che i leader del summit avrebbero dovuto prendere esempio dall'amministrazione Trump per la crescita e che "ciò che più colpisce dell'agenda di quest'anno è ciò che manca". "Dov'è l'azione sulla crescita, il commercio, la sicurezza energetica o l'occupazione?", aveva scritto Kudlow. E sulla questione del comunicato finale, che non ci sarà per la prima volta in 45 anni, aveva attaccato: "Invece del consenso, la Francia guiderà 'coalizioni' di 'chiunque condivida i nostri valori", coalizioni che "producono banalità politicamente corrette come appelli a bandire tutto, dalle cannucce ai combustibili fossili". "Il G7 - aveva osservato - rischia di perdere completamente la sua strada. La Francia ha deciso di aggiungere alla sua agenda una sessione formale sull'economia e il commercio solo dopo una richiesta dell'ultimo minuto dell'amministrazione Trump. Se a Trump non è consentito di sostenere la causa della crescita al G7, nessun altro leader lo farà".

Al-Sisi a Conte: l’impegno sul caso Regeni continua

Intanto ieri, al G7, si è svolto il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, che ha ribadito l'impegno "a continuare gli sforzi per scoprire le circostanze" della morte del ricercatore italiano Giulio Regeni "e portare i responsabili davanti alla giustizia".