Un aereo della Hawaiian Airlines è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Honolulu, alle Hawaii, dopo che la cabina e la stiva si sono riempite di fumo. Sette passeggeri - cinque adulti e due bambini - sono stati portati in ospedale per intossicazione. L’episodio è avvenuto il 22 agosto, ma solo oggi è stato diffuso un filmato, pubblicato da Storyful e girato da David Gelber, un passeggero a bordo del velivolo.

"Non si riusciva a vedere a più di un metro e mezzo"

Nel video si vede chiaramente il fumo che riempie la cabina mentre il volo si stava preparando all'atterraggio. Nella seconda parte, il filmato mostra invece i passeggeri che si allontanano dall'aereo usando uno scivolo di emergenza. Gelber ha raccontato a Storyful che stava tornando alle Hawaii dopo un viaggio d'affari in California. “La situazione è peggiorata così tanto che non si riusciva a vedere a più di un metro e mezzo", ha spiegato, aggiungendo che il fumo gli ha causato giramenti di testa per diverse ore.

A causare l’incidente la rottura di una guarnizione del motore

Secondo Jon Snook, un responsabile della compagnia aerea che ha parlato in una conferenza stampa dopo l’incidente, il fumo ha iniziato a riempire la cabina circa 20 minuti prima dell’atterraggio. Ha sottolineato che il volo è atterrato in sicurezza e che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio hanno usato scivoli di evacuazione per uscire dall’aereo. Come riporta Hawaii News Now, un portavoce della Hawaiian Airlines ha successivamente dichiarato che a causare l’incidente è stata la rottura di una guarnizione sul motore sinistro del velivolo, che ha provocato "la fuoriuscita di benzina sulle parti calde del motore dell'aereo e sul sistema di pressurizzazione del climatizzatore, con conseguente fumo nella cabina".