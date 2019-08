Ha filmato sotto le gonne di oltre 500 donne nella metropolitana di Madrid e poi ha diffuso i video sul web, soprattutto su siti porno. È con questa accusa che un uomo di 53 anni è stato arrestato in Spagna. Per realizzare le riprese, ha spiegato la polizia, utilizzava uno smartphone nascosto in uno zainetto. Il video dell’arresto, avvenuto mercoledì scorso in flagranza, è stato pubblicato sui social delle forze dell’ordine.

Circa 550 le donne filmate di nascosto sotto la gonna

L’uomo, di origini colombiane, è finito in manette mentre stava registrando l’ennesimo video senza consenso sotto la gonna di una donna in metropolitana. Secondo la polizia - che l’ha definito “uno dei più grandi predatori della privacy delle donne” - ha filmato di nascosto circa 550 donne dall’estate scorsa. Quasi 300 video, poi, sarebbero stati caricati su siti pornografici e avrebbero ricevuto milioni di visualizzazioni. Tra le vittime, che gli agenti stanno cercando di identificare per permettere loro di sporgere denuncia, anche ragazze minorenni. Oltre che in metropolitana, l’uomo violava la privacy delle donne anche in altri luoghi affollati come supermercati o negozi. “Ha agito compulsivamente e quotidianamente”, ha spiegato la polizia spagnola. In casa dell’uomo sono stati trovati computer e hard disk con centinaia di immagini. L’upskirting, la pratica di filmare sotto gli abiti di qualcuno senza il suo permesso, è già diventato un reato specifico in diversi Paesi (non ancora in Spagna).