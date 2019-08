Tūtānekai Smith-Coffey, figlio del deputato laburista Tamati Coffey, è stato forse il più giovane neozelandese a partecipare ad una seduta del Palamento. Tūtānekai è nato il 10 luglio e il neo papà, dopo aver esaurito il congedo parentale, lo ha portato a lavoro. Il piccolo è stato coccolato e nutrito, con il suo biberon, non solo dal papà, ma da alcuni colleghi, a turno, presidente compreso.

Anche il presidente Mallard lo ha allattato

Trevor Mallard, presidente della Camera, non è stato da meno, porgendo il biberon al neonato mentre dirigeva i lavori in aula. Mallard, in un tweet, ha poi scritto: normalmente il posto del presidente è utilizzato solo da persone con cariche ufficiali, ma oggi un VIP si è seduto con me. Congratulazioni a Temati e Tim per il nuovo membro della famiglia". Mallard è noto per il suo amore per i bambini, infatti già nel 2017 ha fatto da "baby sitter" alla piccola Heeni, la figlia del parlamentare laburista Willow-Jean Prime.