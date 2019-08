Una maglietta verde che rotea nell'aria, un'immagine talmente impressionante da sembrare la scena di un film. Ma è realtà l'incidente di cui è stato vittima un giovane americano, impiegato in una stazione di rifornimento a Clemson, Carolina del Sud. Mentre stava cercando, assieme a un collega, di fissare a terra un tendone allestito per un evento previsto in serata, la furia del vento lo ha sollevato da terra e scaraventato sul tetto di un edificio.

Le conseguenze

La parte più violenta della tempesta è durata pochi minuti, sufficienti a fargli vivere questa esperienza. Ma per fortuna il ragazzo non ha subito ferite gravi, riportando solamente un occhio nero e qualche graffio. Una disavventura che non dimenticherà facilmente. Anche il secondo uomo che stava lavorando per fissare il tendone è rimasto ferito.