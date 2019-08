Nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump ha ribadito un interesse inizialmente accolto con scetticismo da molti, quello per l'acquisto della Groenlandia, isola ghiacciata che dal 1979 è territorio autonomo della Danimarca. Eppure lo stesso Trump ha annullato la sua visita in Danimarca, inizialmente programmata per il prossimo 2 settembre, durante la quale avrebbe dovuto incontrare anche la regina di Danimarca Margherita II e il primo ministro della Groenlandia Kim Kielsen.

Le rassicurazioni di Trump su Twitter: non costruirò grattacieli

Copenaghen nei giorni scorsi aveva replicato al presidente Usa spiegando che l'isola "non è in vendita" , mentre Trump aveva poi assicurato via Twitter di non voler costruire grattacieli sull'isola.