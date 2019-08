L'Alta Corte di Dublino ha bloccato lo sciopero dei piloti della Ryanair previsto per giovedì 22 e venerdì 23 agosto in Irlanda. La compagnia aerea si è detta soddisfatta per la decisione, in attesa di conoscere un altro verdetto in merito a uno sciopero indetto sempre per giovedì e venerdì dai piloti in Gran Bretagna.

Lo sciopero sospeso in Irlanda

Il tribunale irlandese ha concesso l'ingiunzione, fermando l'azione di protesta pianificata da 180 piloti Ryanair membri dell'Associazione dei piloti della linea aerea irlandese. Il tribunale ha dato ragione ai legali della compagnia aerea secondo i quali il sindacato non aveva permesso il completamento di un processo di mediazione prima di annunciare lo sciopero. In un tweet postato poco dopo la sentenza, Ryanair ha affermato che l'ingiunzione impedisce che una "piccola minoranza" di piloti irlandesi possa completare il suo sciopero, "il che rappresenterà un enorme sollievo per migliaia di passeggeri irlandesi e le loro famiglie durante l'ultima settimana delle vacanze scolastiche". Al momento dell’annuncio dello sciopero, i piloti avevano motivato la loro protesta affermando che Ryanair non ha mai voluto intavolare una trattativa seria con i sindacati per migliorare le condizioni contrattuali.

Attesa decisione su sciopero nel Regno Unito

In un altro tweet, la compagnia aerea ha fatto sapere di aver presentato domanda all'Alta corte del Regno Unito "per impedire uno sciopero ingiustificato di una piccola minoranza di piloti britannici indetto per giovedì 22 e venerdì 23 agosto. Se questa ingiunzione ha esito positivo - scrive Ryanair - non ci sarà rischio di cancellazione dei voli". Su questa decisione, la compagnia ha assicurato che aggiornerà i passeggeri alle 17 di oggi.