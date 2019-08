La maglietta da basket indossata da Barack Obama (FOTO) nella stagione 1978/79, anno in cui l'ex presidente statunitense giocava nella squadra del suo liceo, la Punahou School di Honolulu, è stata comprata all’asta da un anonimo acquirente per 120mila dollari (circa 108mila euro). Come riporta la Cnn, Eric Bradley, responsabile della casa d’aste Heritage Auctions di Dallas, in Texas, ha rivelato di aver ricevuto ben 27 offerte per il cimelio sportivo: “Non ci aspettavamo un interesse così alto, parte del ricavato andrà a finanziare la scuola“.

La maglietta conservata da un altro studente

La canotta di Obama, che giocava con il numero 23, è stata conservata per anni da un altro studente della Punahou School di Honolulu, Peter Noble: l'uomo ha scoperto solo successivamente che era appartenuta al presidente degli Stati Uniti, grazie ad un articolo di Sports Illustrated in cui c'era una fotografia di Obama con indosso proprio quella maglia. A quel punto l’ha fatta autenticare dalla scuola. Quella del 1979 fu l’ultima stagione sportiva di Obama: quell’anno la squadra del liceo vinse il titolo nazionale.

La passione di Obama per il basket

Obama è da sempre un grande appassionato di basket: grandissimo tifoso dei Chicago Bulls, durante i suoi 8 anni di presidenza è andato più volte a vedere la sua squadra del cuore. L’ex inquilino della Casa Bianca è molto amico di alcune leggende del NBA, come Lebron James, Stephen Curry e Kobe Bryant.