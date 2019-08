Venti cani seduti in teatro mentre assistono all’opera “Billy Elliot”. È successo in Canada durante il Festival di Straford. Gli animali, però, non erano parte della rappresentazione ma facevano parte di un progetto di training a loro dedicato. La finalità dell’esperimento era quella di abituare i cani a rimanere seduti e tranquilli durante lo spettacolo in maniera tale da essere poi in grado di accompagnare i propri padroni quando questi vorranno portarli con sé a vedere un’opera.

“I cani si sono comportati meravigliosamente”

I cani sono stati così esposti a differenti stimoli quali luci intense e rumori nuovi. “Questo progetto ci permette di far sì che i cani rimangano rilassati in spazi ridotti durante un periodo di tempo piuttosto lungo”, ha detto Laura Mackenzie, proprietaria del K-9 Country Inn Working Service Dogs alla Cbc Radio. A parlare dell’esperimento è stata anche Por Ann Swerdfager, portavoce del Festival: “Tutti i cani si sono comportati meravigliosamente bene. Si sono seduti, poi durante l’intervallo sono stati portati a fare i loro bisogni e sono ritornati. Sono tutte azioni che anche noi umani apprendiamo per la prima volta quando mettiamo piede in un teatro. Avere i cani al teatro, inoltre, è stata un’esperienza magnifica anche per gli attori, visto che “Billy Elliot” prevede la presenza di bambini come attori”. Infine, conclude Swerdfager: “È meraviglioso che andare al teatro si consideri come un’attività per la quale è giusto “allenare” un cane affinché gli si permetta di entrare con il proprio padrone anziché essere lasciato fuori”.