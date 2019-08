Boris Johnson, nel suo viaggio in Germania, ha dovuto affrontare qualche problema linguistico, in particolare nel pronunciare il nome della cancelliera Angela Merkel. Al posto di “Angela”, infatti, il primo ministro britannico ha detto - più volte - “Angayla”, sbagliando completamente la pronuncia. L'imprecisione è arrivata durante un appuntamento cruciale, quello che ha segnato la prima visita all'estero di Johnson da quando ha preso il posto di Theresa May alla guida del Regno Unito.

Merkel diventa la “cancelliera Angayla”

"Grazie, grazie davvero cancelliera Angayla, grazie mille per questo benvenuto che ho appena ricevuto", ha detto Johnson da Berlino (LA STORIA DEL SUCCESSORE DI MAY), storpiando il nome della leader tedesca. "Non penso di aver mai avuto un benvenuto così nella mia vita" ha poi proseguito, aggiungendo, con un altro errore: "Era ovvio che dovessimo venire qui per incontrare te Angayla, perché questa (con la Germania, ndr) è una relazione che è molto importante per il Regno Unito".