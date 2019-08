Prima una ragazza, poi un’altra, poi il padre della sposa: tutti si alzano in piedi durante la cerimonia e, una frase ciascuno, intonano la canzone “Stand by me” per fare una regalo particolare agli sposi. È accaduto in Irlanda durante il matrimonio di Rachel e Shane McNally e la sorpresa degli invitati è stata immortalata in un video, pubblicato poi su Storyful, dal videomaker Ray Yore.

La sorpresa organizzata da un’amica

La sorpresa della performance corale è stata organizzata da un’amica degli sposi, Hannah O'Brien, che ha preparato amici e parenti, sia dello sposo che della sposa, a cantare insieme nella chiesa di San Giuseppe, a Carrickmacross. Il videomaker ha raccontato poi a Storyful che gli era stato detto della performance ma non sapeva quando sarebbe avvenuta, e ha aggiunto: "È stata una sorpresa straordinaria e ha commosso tutti, è stato un bellissimo tributo agli sposi".