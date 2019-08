Jacksonville, paura su aereo diretto a New York. VIDEO

Panico a bordo di un volo della compagnia Delta. L’aereo, fermo sull’asfalto a Jacksonville, in Florida, in procinto di volare a New York, si è riempito di una fitta nebbia che ha spaventato i passeggeri. Credevano fosse fumo, in realtà si trattava di una “nebbia intensa” collegata alla condensa e all’umidità. L’equipaggio per tranquillizzare le persone a bordo ha scherzato parlando di preparativi in vista per Halloween. La scena è stata ripresa da uno dei passeggeri a bordo.