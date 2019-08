Nigeria, da filmaker a eroi di YouTube. IL VIDEO

Un giovane supereroe, che con la sola forza del pensiero riesce a sollevare un container, pronto a salvare il mondo. Ma qui non siamo a Hollywood. Non ci sono effetti speciali dai costi milionari e intere squadre di postproduzione. Qui siamo a Kaduna, in Nigeria. E l'unico effetto davvero speciale è la creatività di due cugini, Godwin Josiah e Aymond Yusuf, poco più che maggiorenni, che insieme a qualche altro amico, appassionato come loro di cinema, hanno prodotto una serie di cortometraggi utilizzando solo oggetti riciclati di tutti i giorni. E le loro opere li hanno resi virali sul web.

Come lavora "The Critics Company"

I ragazzi, che si fanno chiamare "The Critics Company", hanno messo da parte i soldi per mesi per comprare il telo verde da utilizzare come chroma key, e il resto dell'attrezzatura. Per realizzare le riprese utilizzano uno smartphone e un treppiede ricavato da un supporto per microfono rotto.

Da indipendenti a star di Nollywood

Tutto è cambiato da quando su uno dei loro corti si è imbattuto il produttore cinematografico di Nollywood Kemi Adetiba, che ne è rimasto impressionato. Nollywood è al secondo posto nel mondo dopo Bollywood per quantità di film prodotti. e ora, dopo aver lanciato una campagna di finanziamento, Josiah e gli altri sono pronti ad altre sfide. Nel lor piccolo, ci sono già riusciti. con i lor poter, non esattamente super, magari. Ma sicuramente sorprendenti.