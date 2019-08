Malesia, la 15enne scomparsa morta di fame e stress nella giungla

Nessun rapimento e nessuna violenza. A uccidere la 15enne Nora Quoirin, scomparsa in Malesia il 3 agosto, è stata un'emorragia per un'ulcera intestinale dovuta probabilmente alla fame e allo stress causati dalla settimana passata da sola nella giungla. A confermare che non ci sono segni di violenza è l'autopsia eseguita sul corpo della ragazza franco-irlandese, trovata dopo dieci giorni di intense ricerche.

La scomparsa dal resort

La 15enne franco-irlandese di Londra soffriva di un discorso neurologico che la rendeva "molto vulnerabile", a detta della famiglia, e le causava problemi motori e comunicativi. Era scomparsa dalla camera del resort dove era in vacanza con i suoi genitori. La finestra della sua stanza era stata trovata aperta. Oltre 350 persone, tra agenti internazionali e volontari, si sono dedicati per dieci giorni alla sua ricerca. Il corpo è stato individuato in un torrente della foresta malese, senza vestiti, a un chilometro di distanza dal resort.

I genitori: "Nora aiutata dal mondo intero"

Il caso è stato trattato come ricerca di una persona scomparsa, mai come crimine. I genitori di Nora, Meabh e Sebastien Quoirin, hanno ringraziato le persone impegnate nella ricerca sottolineando come la sua storia "abbia toccato il mondo intero".