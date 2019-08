Mike Tyson, ex campione mondiale dei pesi massimi, torna con una nuova, scioccante confessione. "Fumo 40mila dollari al mese di marijuana", ha dichiarato candidamente nell'edizione di lunedì 12 agosto di "Hotboxin", il suo podcast su Youtube.

C'è da dire che Tyson usa il plurale, includendo nel conteggio delle 10 tonnellate di marijuana fumate al mese anche il suo socio ed ex campione di football della Npl Eben Britton. La marjiuana in questione non viene comprata da Tyson e Britton ma autoprodotta nel ranch del primo, una tenuta di oltre 4mila metri quadrati che l'ex star della boxe ha lanciato nel 2018 e i cui prodotti a base di marijuana- anche di tipo culinario, non solo da fumare -, grazie alla liberalizzazione vigente in California vengono poi anche venduti fuori.

Solo una settimana fa Mike Tyson aveva invece confessato di aver usato l'urina dei suoi figli, in passato, per eludere i controlli antidoping.