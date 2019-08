Barca si ribalta nel canale della Manica, morti tre bambini

Tragedia in Francia, dove una barca a vela si è ribaltata nella Manica al largo della Normandia. Tre bambini di sei, sette e undici anni sono morti nell'incidente. Tre adulti, che erano con loro, sono stati sbalzati fuori dall'imbarcazione e successivamente soccorsi e portati in ospedale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì non lontano dalla località di Agon-Coutainville, a qualche centinaio di metri dalla costa.

Stando alle prime ricostruzioni, i bambini sarebbero annegati rimanendo bloccati in una cabina. I tre adulti, invece, sarebbero stati catapultati fuori dall'imbarcazione, ma sono stati subito ripescati in mare dai soccorritori. È stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell’incidente.