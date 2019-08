Irrompe nel supermercato direttamente con golf cart in segno di protesta e viene arrestato. È accaduto in Florida dove, come si vede in un video di Storyful, un uomo è entrato improvvisamente dalla porta d'ingresso di un Walmart inseguito dagli agenti e sotto gli sguardi increduli dei clienti.

L'uomo è stato arrestato

Le immagini sono state fornite dall’ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, dopo che l’uomo è stato arrestato e identificato come Dale Hudson, 56 anni. Il suo sarebbe stato un atto di protesta nei confronti del Gibston Walmart: scontento per qualche motivo, Hudson voleva a tutti i costi parlare con un manager. La sua corsa sull’auto è finita contro un registratore di cassa, dopo aver urtato anche diversi clienti. Lui stesso è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale: è accusato di diversi reati, dall’aggressione aggravata con un veicolo a motore alla resistenza agli agenti.