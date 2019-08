Oltre due milioni di persone stanno arrivando alla Mecca, la città sacra dell'Islam, per partecipare all'Hajj 2019, l'annuale pellegrinaggio che per i musulmani rappresenta il quinto pilastro e che ripercorre il percorso intrapreso circa 1.400 anni fa dal profeta Maometto. L'evento religioso coincide con l'ultimo mese del calendario islamico, il Dhu Al Hijjah, e quest'anno è in programma dal 9 al 14 agosto.

Previsti 2,5 milioni di persone

Le autorità saudite hanno fatto sapere che già più di 1,8 milioni di musulmani sono arrivati alla Mecca da ogni parte del mondo e per il 2019 si prevede l'ingresso in città di oltre 2,5 milioni di credenti. Il direttore generale dell'Immigrazione ha confermato che le presenze si aggirano attorno a circa 970mila uomini e 868mila donne.

Le autorità: "Non politicizzare il rito"

Intanto i funzionari sauditi hanno chiesto ai credenti di non politicizzare l'evento, soprattutto in un periodo in cui ci sono forti tensioni tra i sunniti e gli sciiti. "Hajj non è un luogo per i conflitti politici o per sollevare slogan che dividono i musulmani", ha detto Abdulrahman al-Sudais, l'Imam della Grande Moschea della Mecca. Durante l'Hajj i musulmani macellano un animale sacrificale e lo dividono in tre parti, una per la famiglia, una per amici e parenti e una per i poveri e i bisognosi. I pellegrini uomini indossano semplici indumenti di spugna bianchi, mentre le donne vestono abiti tipici e foulard. Tutti i fedeli fanno il giro della Kaaba, l'antica costruzione situata all'interno della Sacra Moschea, al centro della Mecca.

L'Arabia Saudita vigila sulla riuscita pacifica dell'evento

Per evitare rivolte e azioni che possano portare tensione, come avvenuto in passato, durante le giornate dedicate al pellegrinaggio alla Mecca, l'Arabia Saudita ha predisposto dei sistemi di sicurezza che comprendono braccialetti identificativi collegati al Gps. Durante l'Hajj 2019, verrà utilizzata una nuova ferrovia ad alta velocità che collega La Mecca e Medina, la seconda città sacra dell'Islam, che è stata inaugurata lo scorso settembre.