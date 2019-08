Paura ma un lieto fine per i passeggeri di un volo della British Airways partito da Londra Heathrow e costretto a un atterraggio d'emergenza a Valencia a causa di un guasto. Come si vede in alcuni video, girati a bordo, il fumo aveva riempito tutta la cabina. L'evacuazione, una volta raggiunta la pista, è avvenuta tramite gli scivoli di emergenza.

Uno dei motori a fuoco

La compagnia di bandiera britannica ha poi confermato che il volo "BA422 partito da Heathrow e diretto a Valencia è stato coinvolto in un incidente". Uno dei motori dell'aereo aveva preso fuoco, hanno riferito i servizi di emergenza spagnoli, intervenuti dopo la segnalazione. Tre passeggeri sono stati curati per aver inalato il fumo, un'altra decina per contusioni durante l'evacuazione.